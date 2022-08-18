В национальной туристической зоне «Аваза» состоялся брифинг по итогам транспортного форума

В национальной туристической зоны «Аваза» состоялся брифинг, посвященный итогам международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Во встрече, организованной МИД Туркменистана, приняли участие члены правительства, парламента, общественных организаций и представители средств массовой информации.

На брифинге было рассказано о практическом значение конференции как открытой диалоговой площадки для обсуждения приоритетных вопросов развития региональной и глобальной транспортной системы. Было подчеркнуто, что Туркменистан занимает активную позицию в консолидации усилий по выработке решений актуальных задач, связанных с достижением Целей устойчивого развития, где важная роль отводится сфере транспорта.

На брифинге было отмечено, что результаты форума получили свое закрепление в итоговом заявлении, в котором подчеркивается важность усиления транспортной взаимосвязи для устойчивого восстановления экономик стран, не имеющих выхода к морю, после пандемии. Таким образом, состоявшаяся в национальной туристической зоне «Аваза» международная конференция министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, стала действенным вкладом в развитие регионального и глобального сот­рудничества в области устойчивого транспорта.

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