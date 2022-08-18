В Туркменистане запустили пилотный проект Глобального транзитного документа

Церемония запуска пилотного проекта Глобального транзитного документа (GTrD) состоялась в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

В церемонии приняли участие члены правительства страны, руководители постоянного секретариата межправительственной комиссии программы международного транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА), межправительственного Совета дорожников СНГ и Международного центра транспортной дипломатии.

GTrD – это унифицированный электронный документ, который оформляется на груз, перевозимый через международные границы контейнерами на разных видах транспорта – автомобильном, железнодорожном, морском, речном и т.д. Этот документ дает возможность осуществления контейнерных перевозок через несколько границ на всех видах транспорта без обязательного таможенного досмотра на каждой границе.

Проект является результатом сотрудничества Программы ТРАСЕКА с Международным центром транспортной дипломатии, Межправительственным советом дорожников СНГ, разработчиками IT-технологий и странами, проявившими интерес к этому проекту. На церемонии было отмечено, что внедрение Глобального транзитного документа станет существенным вкладом в цифровизацию мировых цепей перевозок.

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