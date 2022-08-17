Транспортный форум в Туркменистане завершился принятием итогового заявления

Принятием итогового заявления в национальной туристической зоне «Аваза» завершила работу международная конференция на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Во второй, заключительный день форума, организованного Туркменистаном под эгидой ООН, продолжилось обсуждение проблем выхода развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на глобальные рынки. В ходе сессий были также рассмотрены такие темы, как современное состояние воздушного, автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, перспективы развития этого сегмента мировой экономики, возможности привлечения инвестиций в отраслевую инфраструктуру, внедрение инноваций, основные аспекты охраны окружающей среды и безопасности.

В рамках транспортного форума состоялось заседание координационного совета по развитию международного транспортно-транзитного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, созданного в 2016 году и к которому впоследствии присоединились Индия, Казахстан и Катар. Представители Ирана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, связанных с маршрутами данного транспортно-транзитного коридора. По итогам заседания был принят меморандум о взаимопонимании по принятии протокола об упрощении между участниками проекта визовых и других процедур.

В рамках конференции также был подписан ряд документов. В их числе – соглашение между Туркменистаном и Республикой Молдова о международном автомобильном сообщении, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере морского транспорта между Туркменистаном и Грузией, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере строительства автодорог между Туркменистаном и Россией.

На площадке форума состоялись также встречи между представителями Туркменистана и членами зарубежных делегаций, в ходе которых были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в реализации проектов по созданию новых транспортно-логистических маршрутов.

В завершение форума было принято итоговое заявление международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В ходе заключительной сессии было отмечено, что итоговое заявление подготовлено на основании выступлений руководителей делегаций, предварительных документов и их обсуждений их в рамках пленарных сессий. Документ призывает мировое сообщество как минимум вдвое увеличить ежегодные инвестиции в развитие инфраструктуры в странах, не имеющих выхода к морю, из всех финансовых источников.

Участники форума призывают многосторонние финансовые учреждениям и региональные банки развития учредить целевое финансирование инфраструктуры для вышеуказанных стран и предоставить им специальные средства доступа к ресурсам на развитие и техническое обслуживание инфраструктуры.

«Международному сообществу следует оказывать финансовую и техническую поддержку стран, не имеющих выхода к морю, в разработке приемлемых банковских проектов, а также конкретных проектов, особенно в отношении подготовки технико-экономических обоснований, переговоров по сложным контрактам и управленческим проектам», – говорится в итоговом заявлении форума.

В ходе второго дня форума была организована выставка, рассказывающая о культурном наследии и творческих традициях туркменского народа. Также для участников форума был организован концерт мастеров культуры и искусств, в программу которого вошли музыкальные и фольклорно-этнографические композиции.

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