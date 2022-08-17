Туркменистан и ОАЭ обсудили развитие партнерства в сфере транспорта

Вопросы расширения двустороннего взаимодействия в транспортной сфере были обсуждены на полях транспортного форума в ходе переговоров вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи.

Стороны обсудили возможности открытия транспортно-логистических маршрутов, налаживание сотрудничества между туркменским портом Турменбаши на Каспии с портами Дубая и Абу-Даби, а также интеграцию туркменского порта в мировую систему морских грузоперевозок.

Собеседники высоко оценили уровень политических отношений, отметив, что в скором времени будет организован официальный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в ОАЭ по приглашению президента Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна.

На переговорах был отмечен значительный потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух государств, а также готовность Туркменистана к взаимодействию с ведущими нефтегазовыми компаниями Объединенных Арабских Эмиратов.

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