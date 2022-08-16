Туркменистан выдвинул новые международные инициативы в сфере транспорта

Международная конференция на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, открылась в городе Туркменбаши на туркменском побережье Каспия. В форуме, проводимом по инициативе Ашхабада под эгидой ООН, принимают участие делегации около 40 государств и свыше 30 международных организаций.

Открыло конференцию видеообращение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в ходе которого глава государства выдвинул новые международные инициативы в транспортной сфере для стран, не имеющих выхода к морю.

Глава Туркменистана, в частности, предложил рассмотреть вопрос создания специальной рабочей группы под эгидой ООН, которая бы целенаправленно отстаивала интересы стран, не имеющих выхода к морю, в транспортной сфере и ввела эту деятельность в систему работы соответствующих структур ООН.

Туркменский лидер также предложил разработать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о повышении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии глобального транспортного сотрудничества. По его словам, «такой документ способен дать содержательный импульс продвижению интересов государств, указать на значимость и понимание соответствующих проблем, приверженность мирового сообщества их решению».

С приветственным посланием к участникам Международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Текст послания главы ООН участникам форума по видеосвязи зачитала заместитель Генсека ООН Рабаб Фатима.

В послании выражена признательность правительству Туркменистана и всем участникам форума за обсуждение вопроса развития транспорта в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Генеральный секретарь ООН отметил, что транспортная взаимосвязь критически важна для будущего всех стран, снижения стоимости торговли и улучшения доступа на глобальные рынки, содействия интеграции экономики и людей, усиления связей, а также достижения целей устойчивого развития.

"Мы должны работать вместе для того, чтобы вернуть транспортную отрасль на путь развития для стран, не имеющих доступа к морю. Мы должны сделать так, чтобы те, кто живет в меньших сообществах, не оставались позади, мы должны направить на это все источники финансирования", – отметил Гутерреш. Он также от лица ООН выразил готовность к проведению третьей конференции стран, не имеющих выхода к морю, в 2024 году.

В выступлениях участников конференции были затронуты проблемы интеграции транспортных систем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в глобальные транспортные потоки на равноправной, взаимовыгодной основе. Была подчеркнута особая актуальность этой проблемы в период после пандемии.

В рамках форума также состоялись двусторонние встречи между представителями Туркменистана и делегациями ряда зарубежных стран. В ходе этих встреч были обсуждены перспективы расширения сотрудничества с учетом проектов по созданию новых транспортных коридоров, призванных придать мощный импульс развитию экономических отношений на региональном и глобальном уровнях.

Международная конференция по транспорту для стран, не имеющих выхода к морю, продолжает свою работу.

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