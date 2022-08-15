На берегу Каспия организованы выставки в честь международной транспортной конференции

В городе Туркменбаши состоялось открытие ряда выставок, организованных в рамках международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Так в Международном аэропорту Туркменбаши для гостей, прибывающих на транспортный форум, организована выставка, посвященная развитию гражданской авиации Туркменистана. Ее Экспонаты рассказывают о строительстве в стране новых аэропортов, модернизации и реконструкции действующих.

Площадкой для масштабной экспозиции стал также первый этаж паромно-пассажирского терминала международного морского порта города Туркменбаши. Экспозиция посвящена работе порта, который, по сути, является инновационным транспортным объектом. Выставка рассказывает об особенностях транспортировки в Каспийский регион крупногабаритных грузов различными видами транспорта, их транзита в другие государства Центральной Азии, в том числе не имеющих выхода к Каспийскому морю, через территорию Туркменистана.

Для участников предстоящей международной конференции была также организована ознакомительная экскурсия по объектам порта, где они наблюдали за слаженной работой портовых терминалов.

© TURKMENISTAN.RU, 2022