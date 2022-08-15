Недели российского кино Russian Film Festival впервые пройдут в Туркменистане

Дни российского кино Russian Film Festival впервые пройдут в Туркменистане, смотр будет организован в онлайн-формате. "Russian Film Festival 2022 продолжает свое путешествие по странам: после Кыргызстана, Бразилии, Азербайджана и Казахстана Дни российского кино пройдут в Туркменистане и Армении: эти страны впервые появятся в календаре Russian Film Festival", — говорится в сообщении пресс-службы "Роскино".

В Туркменистане посмотреть российские картины можно с 8 по 28 августа. Фильмы, сериалы и анимация будут демонстрироваться на русском языке с локальными субтитрами. Туркменские любители кино смогут посмотреть сериалы "И снова здравствуйте!" с Андреем Мерзликиным и "Везет" с Евгением Цыгановым, а также спортивную драму "Один вдох" с Викторией Исаковой, комедию "Семейный бюджет" и анимационный спортивный сериал "Спорт Тоша".

Для зрителей старшего возраста Russian Film Festival – это хороший повод заново открыть для себя мир российского кино, увидеть любимых актеров, которых они помнят по фильмам предыдущих лет, а молодежь и совсем юные зрители получат возможность впервые соприкоснуться с современным российским кинематографом, высококачественной интересной анимацией.

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