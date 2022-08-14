|14.08.22 10:06
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В Туркменистане открылось представительство информационного агентства ТАСС
В рамках расширения российского медийного присутствия в странах ближнего зарубежья в Туркменистане открылось представительство информационного агентства ТАСС. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
«В Ашхабаде приступил к работе направленный из Москвы корреспондент. Отрадно, что это событие произошло в год 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Туркменистаном», – сказал он.
Сотрудничество двух стран, по словам Нечаева, основано на принципах стратегического партнерства, характеризуется равноправием и взаимным уважением.
«Рассчитываем, что открытие представительства ТАСС в Туркменистане будет способствовать большей информированности российских, туркменских, а также зарубежных читателей о политической, экономической, культурной, научной, спортивной жизни страны, о взаимодействии наших стран на международной арене. Уверены, что такое развитие сотрудничества в информационной области послужит делу укрепления и расширения традиционно прочных и многогранных связей между нашими государствами и народами», – заключил Нечаев.
Представлять интересы ведущего государственного информационного агентства РФ в Туркменистане будет собственный корреспондент Олег Павленко, работавший ранее в региональных представительствах ТАСС в Казани и Санкт-Петербурге.
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