В рамках расширения российского медийного присутствия в странах ближнего зарубежья в Туркменистане открылось представительство информационного агентства ТАСС. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«В Ашхабаде приступил к работе направленный из Москвы корреспондент. Отрадно, что это событие произошло в год 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Туркменистаном», – сказал он.

Сотрудничество двух стран, по словам Нечаева, основано на принципах стратегического партнерства, характеризуется равноправием и взаимным уважением.

«Рассчитываем, что открытие представительства ТАСС в Туркменистане будет способствовать большей информированности российских, туркменских, а также зарубежных читателей о политической, экономической, культурной, научной, спортивной жизни страны, о взаимодействии наших стран на международной арене. Уверены, что такое развитие сотрудничества в информационной области послужит делу укрепления и расширения традиционно прочных и многогранных связей между нашими государствами и народами», – заключил Нечаев.

Представлять интересы ведущего государственного информационного агентства РФ в Туркменистане будет собственный корреспондент Олег Павленко, работавший ранее в региональных представительствах ТАСС в Казани и Санкт-Петербурге.

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