Рост ВВП Туркменистана за 7 месяцев 2022 года превысил 6 процентов

Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за семь месяцев 2022 года составил 6,1 процента. Об этом заявил президент Сердар Бердымухамедов на выездном заседании правительства Туркменистана в городе Туркменбаши, посвященном итогам социально-экономического развития страны за семь месяцев текущего года.

Подводя итоги работы отраслей национальной экономики, глава государства с удовлетворением отметил, что рост ВВП страны за отчетный период превысил 6 процентов. На заседании правительства было отмечено, что объем внешней торговли страны за 7 месяцев года вырос на 39 процентов. Кроме того, было сообщено, что план добычи нефти выполнен на 100,7 процентов, переработки нефти – на 110,2 процента, производства бензинов – на 117,4 процента, производства дизельного топлива – на 112,2 процента, производства полипропилена – на 125,6 процента, производства сжиженного газа – на 115 процентов, добычи природного и попутного газа – на 113,4 процента и экспорта природного газа на 123,6 процента.

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