В Туркменистане отметили День Каспийского моря

В национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия отметили ставший уже традиционным для прикаспийских стран День Каспийского моря.

Центральным событием праздника стала научно-практическая конференция «Каспийское море – море дружбы и согласия», организованная Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды при содействии МИД Туркменистана.

На повестку дня форума были вынесены актуальные вопросы каспийской проблематики – развитие политического, экономического, научного, экологического и гуманитарного взаимодействия прибрежных стран. В обсуждении приняли участие представители аккредитованных в Туркменистане посольств прикаспийских государств, международных организаций – ООН, ОБСЕ, Евросоюза, а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств.

В выступлениях на конференции была дана высокая оценка проведенному в этом году в Ашхабаде шестому Каспийскому саммиту. В этой связи сос­тоялся обмен мнениями о практической реализации принятых на нем решений и озвученных инициатив. Было подчеркнуто, что сегодня прикаспийские государства работают над документами о сотрудничестве в обеспечении безопасности мореплавания, в сфере проведения на Каспии поисковых и спасательных работ, по борьбе с незаконным промыслом водных биоресурсов, вопросам водопользования и проведения морских научных исследований.

В выступлениях также подчеркивалась важность проведения нынешней встречи накануне транспортной конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая также пройдет на «Авазе». В этой связи было отмечено, что Каспийский бассейн – это важный стратегический регион, имеющий огромный экономический, энергетический и транспортный потенциал.

В программу Дня Каспийского моря также вошли культурно-спортивные мероприятия. В их числе – соревнования по различным видам спорта, в которых приняли участие отдыхающие на «Авазе» дети и школьники города Туркменбаши. А завершился праздник концертом артис­тов Государственного драматического театра Балканского велаята (области) и учащихся детских школ искусств.

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