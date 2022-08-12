Частные и государственные компании Туркменистана приглашают на работу

В бизнес-центре Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана в Ашхабаде состоялась ярмарка вакансий, в ходе которой компании, учреждения и предприятия всех форм собственности предоставили желающим трудоустроиться сведения об имеющихся вакансиях.

Во встрече приняли участие 45 частных компаний, работающих в различных сферах экономики и городского хозяйства. Государственный сектор был представлен текстильными и энергетическими предприятиями. Также заявки на прием на работу новых сотрудников дали Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Госцирк и другие учреждения и предприятия.

Ярмарка вакансий показала, что сегодня в Туркменистане высоким спросом пользуются строительные специальности: сантехники, электрики, штукатуры, кафельщики строители и т.д. Также компании испытывают нужду в специалистах с высшим инженерным и техническим образованием.

При этом строительные компании предлагают персоналу хорошие условия. В частности, они обеспечивают спецодеждой, горячим питанием, а служебные автобусы доставляют работников на строительные объекты.

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