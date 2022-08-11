Президент Туркменистана принял парад боевых кораблей на Каспии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в трудовом отпуске на туркменском побережье Каспия, принял морской парад боевых кораблей.

Ранним утром глава государства прибыл в воинскую часть Военно-морских сил страны, где посетил военное судно класса корвет «Дениз хан» («Владыка моря»). Туркменский лидер ознакомился с боевыми возможностями, техническими характеристиками и особенностями корабля. Затем президент Туркменистана проследовал в административное здание воинской части. Из пункта управления глава государства отдал команду о начале морского парада, в котором приняли участие боевые корабли и катера ВМС, Государственной пограничной службы, МВД и министерства национальной безопасности, охраняющие 600-километровую морскую границу государства.

По окончании парада президент Сердар Бердымухамедов пожелал военным морякам успехов в несении воинской службы и достойном выполнении задачи по обес­печению мира и безопасности на границе Туркменистана в акватории Каспийского моря.

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