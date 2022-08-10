В Туркменистане пройдет транспортная конференция стран, не имеющих выхода к морю

15-16 августа этого года в городе Туркменбаши состоится транспортная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Как сообщает МИД Туркменистана, форум пройдет по инициативе Ашхабада под эгидой ООН.

Участие в форуме подтвердили делегации из более чем 30 государств. Также в конференции примут участие более 30 международных организаций и финансовых институтов. В их числе ОБСЕ, Организация экономического сотрудничества, Всемирная таможенная организация, Международный союз автомобильного транспорта, Международный союз электросвязи и т.д.

Туркменское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что предстоящий в Туркменбаши транспортный форум является одним из ключевых этапов подготовки к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной на 2024 год.

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