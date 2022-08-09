На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи неделю заключено 30 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 30 сделок на 32 миллиона 158 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также дизельное топливо, выработанное на Сейдинском НПЗ. Хлористый калий (ГК «Туркменхимия») стал предметом сделок бизнесменов из Сингапура. Помимо этого, коммерсанты из Турции приобрели партию хлопчатобумажной пряжи. © TURKMENISTAN.RU, 2022