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09.08.22 09:44

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи неделю заключено 30 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 30 сделок на 32 миллиона 158 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также дизельное топливо, выработанное на Сейдинском НПЗ. Хлористый калий (ГК «Туркменхимия») стал предметом сделок бизнесменов из Сингапура. Помимо этого, коммерсанты из Турции приобрели партию хлопчатобумажной пряжи.

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