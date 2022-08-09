Президент Туркменистана дал старт строительству автомобильного моста через залив Гарабогазгол

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в трудовом отпуске на побережье Каспия, принял участие в церемонии закладки фундамента нового автомобильного моста через залив Гарабогазгол на автотрассе Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что, учитывая сложившиеся условия, было принято решение приступить к строительству нового автомобильного моста через залив Гарабогазгол общей протяженностью 354 метра и шириной 21 метр. Туркменский лидер подчеркнул, что новый мост позволит значительно увеличить объемы товарооборота, грузовые и пассажирские перевозки между восточным и северным регионами страны, а также между государствами региона.

Подготовку проекта осуществит обладающее многолетним опытом в этой области общество с ограниченной ответственностью «Дорожное строительство «Альтком». В течение двух лет на автотрассе Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана будут построены современный автомобильный мост через залив Гарабогазгол с двусторонним двухполосным движением и подводящие к нему дороги. Завершить строительство моста и сдать его в полной готовности к эксплуатации намечено в июне 2024 года.

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