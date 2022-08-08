В столице Туркменистана прошел тренинг по работе морских контрольно-пропускных пунктов

Международный онлайн-тренинг по вопросам проведения досмотра пассажиров и транспортных средств в морских контрольно-пропускных пунктах прошел в Ашхабаде. Обучающий курс организован Центром ОБСЕ в туркменской столице совместно с правительством Туркменистана.

Как сообщает Государственная миграционная служба страны, в тренинге приняли участие представители соответствующих государственных структур страны, международные и национальные эксперты. Программа тренинга включила в себя изучение современной практики процедур контроля и безопасности в морском пункте пропуска и на территории порта.

Эксперты ознакомили участников встречи с мировым опытом в области морской безопасности, досмотра пассажиров, багажа и транспортных средств, а также с организацией работы временных мобильных контрольно-пропускных пунктов.

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