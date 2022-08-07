В Ашхабаде открылась международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана-2022». В ее рамках прошла научная конференция «Развитие строительной, промышленной, энергетической отраслей Туркменистана». Организаторами форума, посвященного Дню работников строительного и промышленного комплекса страны, выступили профильные министерства и Торгово-промышленная палата Туркменистан.

Целью нынешних международной выставки и конференции являются демонстрация потенциала Туркменистана в строительной, промышленной и энергетической сферах и развитие международного сотрудничества в этих областях.

Тематика выставки охватывает ключевые сферы туркменской экономики – строительство, промышленность, производство стройматериалов, электроэнергетику, химическую индустрию, газо- и нефтехимию. Экспонаты стендов государственных и предпринимательских структур Туркменистана, зарубежных компаний отражают успешные партнерские взаимоотношения в реализации совместных проектов.

Ведущие зарубежные партнеры Туркменистана из Франции, России, США, Турции, Китая и ряда других стран представили макеты строительных объектов, инновационные разработки и технологии, включая такие направления, как водоснабжение и освещение, сооружение дорог, индустрия активного досуга и т. д.

Центральным событием деловой программы форума стала научная конференция «Развитие строительной, промышленной, энергетической отраслей Туркменистана», прошедшая в гибридном формате. Здесь со своими презентациями выступили руководители отраслевых министерств и ведомств страны, представители туркменского и иностранного бизнеса.

Зарубежные участники конференции выразили готовность к широкому партнерству с туркменскими коллегами в области разработки новых технологий, участию в совместных проектах и отметили наличие в стране современной инфраструктуры, возможностей и условий для успешной инновационной деятельности.

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