В западном регионе Туркменистана открылся детский развлекательный центр

В Эсенгулыйском районе Балканского велаята (области) состоялась церемония ввода в строй детского развлекательного центра, в которой приняла участие председатель нижней палаты туркменского парламента (Меджлиса) Гульшат Маммедова.

Эсенгулыйский район стал победителем ежегодно проводимого в стране конкурса, добившись наилучших результатов в социально-экономическом и культурном развитии среди районов Туркменистана, и распоряжением президента Туркменистана был награжден денежной премией в размере 1 миллиона долларов США. Именно эти средства пошли на строительство и оснащение нового развлекательного центра для детей.

Городок, занимающий площадь 1,5 гектара, возведен по заказу районной администрации Управлением обслуживания социальной сферы. На территории центра компактно разместились разно­образные аттракционы, в числе которых карусели, автодром, колесо обозрения, зал игровых автоматов, а также кафе, магазин детских игрушек. Городок полностью благоустроен, а в вечернее время его территория освещается оригинальной подсветкой.

Торжественная церемония открытия детского развлекательного центра превратилась в праздник для всех жителей района. Творческие коллективы, юные певцы и танцоры выступили на открытии с праздничной программой.

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