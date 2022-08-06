|06.08.22 09:36
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В западном регионе Туркменистана открылся детский развлекательный центр
В Эсенгулыйском районе Балканского велаята (области) состоялась церемония ввода в строй детского развлекательного центра, в которой приняла участие председатель нижней палаты туркменского парламента (Меджлиса) Гульшат Маммедова.
Эсенгулыйский район стал победителем ежегодно проводимого в стране конкурса, добившись наилучших результатов в социально-экономическом и культурном развитии среди районов Туркменистана, и распоряжением президента Туркменистана был награжден денежной премией в размере 1 миллиона долларов США. Именно эти средства пошли на строительство и оснащение нового развлекательного центра для детей.
Городок, занимающий площадь 1,5 гектара, возведен по заказу районной администрации Управлением обслуживания социальной сферы. На территории центра компактно разместились разнообразные аттракционы, в числе которых карусели, автодром, колесо обозрения, зал игровых автоматов, а также кафе, магазин детских игрушек. Городок полностью благоустроен, а в вечернее время его территория освещается оригинальной подсветкой.
Торжественная церемония открытия детского развлекательного центра превратилась в праздник для всех жителей района. Творческие коллективы, юные певцы и танцоры выступили на открытии с праздничной программой.
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