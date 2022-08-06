Тема туркменско-китайских отношений обсуждена в Ашхабаде

Ключевые вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе встречи замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэ.

Касаясь вопросов международной тематики, дипломаты констатировали совпадение или схожесть позиций Туркменистана и Китая по наиболее актуальным проблемам, стоящим в глобальной повестке дня, а также отметили активную совместную деятельность на региональном треке. Было признано, что залогом такой успешной работы служит строгое следование обеими странами нормам и принципам Устава ООН и в первую очередь соблюдению принципов уважения суверенитета, территориальной целостности государств, их невмешательства во внутренние дела друг друга.

Стороны отметили, что туркменская сторона в течение многих лет неоднократно заявляла о поддержке политики «одного Китая», что было зафиксировано во всех основополагающих туркмено-китайских официальных документах. Представитель Туркменистана подчеркнул, что Ашхабад привержен политике «одного Китая», поддерживает суверенитет и территориальную целостность КНР на основе международного права.

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