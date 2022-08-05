Туркменистан готовится к сбору урожая фисташек

Работники Бадхызского государственного заповедника готовятся к сбору урожая фисташек. Именно в заповеднике, расположенном между реками Теджен и Мургаб, фисташковые леса раскинулись на площади более 20 тысяч гектаров.

Фисташковое дерево начинает плодоносить в 15-18 лет и в среднем дает от 2 до 5 килограммов орехов. Иные деревья-рекордсмены «выдают» и до 15 килограммов урожая. По мнению ученых, возраст некоторых плодоносящих деревьев составляет 500-600 лет. Ну а самому древнему фисташковому дереву Туркменистана более 800 лет, и находится оно в ущелье Кепеле Бадхызского государственного заповедника.

Надо отметить, что фисташковые леса Туркменистана охраняются государством, и в рамках правительственных программ по охране окружающей среды планируется расширение их площадей.

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