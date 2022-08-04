В Туркменистане состоялась церемония чествования спортсменов – призеров международных соревнований

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась церемония чествования спортсменов, занявших призовые места в ралли-рейде «Шелковый путь-2022», прошедшем в России, и чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, прошедшем в Узбекистане.

В торжественном мероприятии, состоявшемся в спорткомплексе «Аваза», приняли участие члены правительства, парламента, общественных организаций и СМИ. Туркменские спортсмены достойно представили Туркменистан на молодёжном чемпионате Азии по тяжёлой атлетике, прошедшем в Ташкенте с 15 по 25 июля и собравшем свыше 260 атлетов из 21 страны.

Ученица 10 класса ашхабадской средней школы № 104 Медине Аманова, выступив в весовой категории до 64 килограмма среди девочек-подростков (юниоров), успешно обошла своих конкуренток и завоевала три золотые медали. Другой талантливый спортсмен из 11 класса ашхабадской средней школы № 20 Сапарлы Мухыев, выступив среди юниоров в весовой категории до 89 килограммов, завоевал три медали высшей пробы.

Спортсмены из Туркменистана также успешно выступили в международном ралли-рейде «Шелковый путь-2022», прошедшем 6–16 июля по территории Российской Федерации. В этих соревнованиях первого места в категории Т2 (серийные внедорожники), удостоились представители агентства «Туркменавтотраспорт» – пилот Мердан Тойлыев и штурман Шохрат Тойлыев.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов по поручению президента Сердара Бердымухамедова вручил спортсменам ценные подарки, путевки для отдыха в национальной туристической зоне «Аваза» и спортивную экипировку.

Завершили торжества праздничный концерт и показательные выступления спортсменов по различным видам спорта.

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