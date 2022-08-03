В Туркменистане в разгаре летний сезон отдыха

В санаториях и на курортах Туркменистана в августе особенно многолюдно. Наибольшим спросом у отдыхающих пользуются путевки в национальную туристическую зону «Аваза» на туркменском побережье Каспия. В последний месяц летнего сезона все хотят хоть на несколько дней вырваться к морю.

И маленькие отдыхающие тут не исключение. В детские оздоровительные центры, в числе которых «Ахал», «Балкан», «Дашогуз», «Лебап», «Мары», «Даянч», «Арзув», едут дети со всех регионов Туркменистана. Здесь проводятся массовые культурно-спортивные мероприятия, конкурсы и различные игры, которые целиком захватывают детвору.

Даже среди этого изобилия детских развлечений, как говорят взрослые, есть вишенки на торте. Это походы в аквапарки, парки-аттракционы, экскурсии на лодках и катамаранах, концерты маленьких артистов, велопрогулки в парках. Разве все перечислишь! Как говорится, нет времени отдохнуть от отдыха. Зато будет что вспомнить в школе.

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