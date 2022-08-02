Туркменистан и страны Персидского залива наращивают взаимодействие

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча членов правительства Туркменистана с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наифом Фалахом Мубараком Аль-Хаджрафом.

С туркменской стороны в переговорах приняли участие руководители, курирующие внешнюю политику, нефтегазовый сектор, торговлю и транспорт. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития отношений между Туркменистаном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Было подчеркнуто, что наращивание партнерства между Туркменистаном и государствами этого региона является одним из приоритетов внешней политики Ашхабада. Также участники встречи отметили актуальность активизации взаимодействия в сфере транспорта и логистики, в энергетической отрасли, а также в повышении объемов взаимного торгового оборота.

В рамках встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между МИД Туркменистана и Генеральным секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива о механизме консультаций.

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