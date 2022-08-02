На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 35 сделок на 46 миллионов 586 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а бизнесмены из Турции – прямогонный бензин Сейдинского НПЗ. Кроме того, коммерсанты из Сингапура закупили карбамид (ГК «Туркменхимия»), а предприниматели из Киргизии – гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов закупили сараджинскую шерсть на 950 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной кокс и битум (ТКНПЗ), полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы на общую сумму около 14 миллионов манатов.

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