Президент Туркменистана принял участие в открытии коттеджного комплекса на туркменском побережье Каспия

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в трудовом отпус­ке, принял участие в церемонии открытия нового коттеджного комплекса «Ровач» («Удача») в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

Реализация этого проекта осуществлена силами частных строительных предприятий, входящих в структуру Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Коттеджный городок рассчитан на 240 семей и способен одновременно принять около 900 человек.

Под аплодисменты присутствующих глава государства перерезал традиционную ленту и прошел на территорию комплекса, где ознакомился с условиями проживания отдыхающих. На территории комплекса площадью 10 гектаров расположены 48 двухэтажных коттеджей с комфортабельными номерами, ресторан, открытый плавательный бассейн, спортивная и детская игровые площадки.

Осматривая комплекс, Сердар Бердымухамедов также ознакомился с выставкой блюд нацио­нальной и зарубежной кухни, которая была организована предприятиями Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, работающими в сфере общественного питания. На выставке была также представлена плодоовощная и бахчевая продукция, выращиваемая в Туркменистане.

После ознакомления с новым объектом инфраструктуры отдыха на туркменском побережье Каспия глава государства вручил председателю Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана ключи от автомобилей, предназначенных для обслуживания нового комп­лекса.

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