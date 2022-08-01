Президент Туркменистана и правительство страны ушли в трудовой отпуск

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и правительство страны с 1 августа ушли в трудовой отпуск. Соответствующее сообщение опубликовано в республиканской печати.

В сообщении отмечается, что президент Сердар Бердымухамедов на прошедшем по итогам шести месяцев года расширенном заседании Кабинета министров объявил о выходе в отпуск членов руководительского корпуса страны в период с 1 августа по 1 сентября.

Глава государства в этот период также будет находиться в трудовом отпуске. При этом на расширенном заседании правительства президент страны отметил, что на август запланировано проведение ряда важных мероприятий, и членам правительства, несмотря на отпуск, нужно будет принимать в них участие.

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