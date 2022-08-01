Президент Туркменистана поздравил главу Татарстана с 30-летием создания Всемирного конгресса татар

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова и татарский народ с 30-летием создания Всемирного конгресса татар и началом работы его VIII съезда.

Глава государства отметил, что Всемирный конгресс татар имеет особое значение в деле сохранения и развития богатой культуры татарского народа, а также сближения представителей татарских общин со всех уголков земли. Туркменский лидер выразил уверенность в том, что нынешний VIII съезд также внесет особый вклад в сохранение и развитие культурных традиций татарского народа.

Сердар Бердымухамедов пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а народу Республики Татарстан Российской Федерации – дальнейшего прогресса и процветания.

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