Туркменистан начал экспорт бензина А-98 стандартов Евро-5 и Евро-6

Туркменистан начал экспорт автобензина А-98 высоких экологических стандартов Евро-5 и Евро-6. Об этом на расширенном заседании туркменского правительства сообщил вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс.

Он рассказал о производстве на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов высококачественных нефтепродуктов, а также о реализации на мировом рынке первых объемов автобензина А-98, соответствующего требованиям качества стандартов Евро-5 и Евро-6. По его словам, на прошедших на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана торгах эта продукция была приобретена компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, отметил востребованность на мировом рынке высококачественной продукции, соответствующей высоким экологическим стандартам, и поручил вице-премьеру активно внедрять в отрасль передовые технологий.

© TURKMENISTAN.RU, 2022