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31.07.22 08:04

Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве

Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в руководстве ряда ведомств страны. Соответствующие решения были приняты главой государства на расширенном заседании правительства.

Указом главы государства Бегенч Гочмоллаев назначен министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и освобожден от должности замминистра этого ведомства.

Постановлением президента Туркменистана утверждено постановление общего собрания акционеров агентства «Туркменские морские и речные пути» об освобождении Агамурада Хайытмурадова от должности председателя агентства в связи с переходом на другую работу.

Другим постановлением главы государства утверждено постановление общего собрания акционеров агентства ««Туркменские морские и речные пути» об избрании Аннадурды Косяева председателем агентства.

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