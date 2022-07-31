Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в руководстве ряда ведомств страны. Соответствующие решения были приняты главой государства на расширенном заседании правительства. Указом главы государства Бегенч Гочмоллаев назначен министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и освобожден от должности замминистра этого ведомства. Постановлением президента Туркменистана утверждено постановление общего собрания акционеров агентства «Туркменские морские и речные пути» об освобождении Агамурада Хайытмурадова от должности председателя агентства в связи с переходом на другую работу. Другим постановлением главы государства утверждено постановление общего собрания акционеров агентства ««Туркменские морские и речные пути» об избрании Аннадурды Косяева председателем агентства. © TURKMENISTAN.RU, 2022