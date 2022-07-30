Земледельцы Туркменистана выполнили договорные обязательства по производству пшеницы

Земледельцы Туркменистана выполнили договорные обязательства по заготовке хлеба, собрав полтора миллиона тонн пшеницы. Об этом на расширенном заседании правительства страны сообщил вице-премьер Аннагелди Язмырадов, курирующий агропромышленный комплекс.

Он отметил, что благодаря масштабной государственной поддержке хлеборобы страны продали государству около 1 миллиона 500 тысяч тонн зерна и с честью выполнили свои обязательства.

В свою очередь президент Сердар Бердымухамедов поздравил туркменских хлеборобов с успешным выполнением договорных обязательств по заготовке пшеницы. Глава государства подчеркнул, что этот большой успех стал возможен благодаря самоотверженному труду арендаторов, частных товаропроизводителей, механизаторов, учёных, а также всех тружеников села, принимавших участие в хлебоуборочной кампании.

Как считают эксперты, производство пшеницы приобретает особую актуальность на фоне прогнозов последнего времени о возможности мирового продовольственного кризиса.

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