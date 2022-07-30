По инициативе Туркменистана Генассамблея ООН приняла резолюцию по Центральной Азии

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию ««Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества». Об этом на расширенном заседании правительства сообщил вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов. По его словам, эта резолюция была принята на 97-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и ее соавторами выступили 19 государств.

Глава МИД поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с этим событием, являющимся свидетельством эффективности политики Ашхабада, направленной на поддержание политической и экономической стабильности в региональном и глобальном измерении. Р. Мередов отметил, что признание резолюцией Генассамблеи ООН Центральной Азии зоной мира, доверия и сотрудничества создает для региона новые геополитические и геоэкономические возможности для упрочения мира и безопасности.

Президент Сердар Бердымухамедов в этой связи поздравил жителей страны с принятием Генеральной Ассамблеей ООН, по инициативе Туркменистана, резолюции «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества» и подчеркнул, что этот документ отражает стратегический и эффективный характер партнерства Туркменистана и ООН.

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