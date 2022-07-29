Глава МИД Туркменистана провел переговоры с послом Узбекистана в Ашхабаде

Перспективы развития туркменско-узбекского партнерства были обсуждены в ходе переговоров вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с посолом Узбекистана в Ашхабаде Акмалджоном Кучкаровым.

Дипломаты обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан 14-15 июля 2022 года. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования правовой базы реализации этих договоренностей.

Cтороны обсудили проблемы активизации политического диалога, межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного обмена, а также реализации совместных инвестиционных проектов.

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