В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркменско-китайских отношений Ключевые вопросы развития туркменско-китайского взаимодействия обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн. Стороны высоко оценили нынешние темпы развития двустороннего партнерства и обменялись мнениями по проблемам расширения сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Дипломаты уделили особое внимание вопросам укрепления межпарламентского сотрудничества, в частности, между верхней палатой туркменского парламента и Всекитайским собранием народных представителей, а также затронули международные и региональные темы, представляющие взаимный интерес. Также была отмечена актуальность продолжения совместной работы в таких областях, как транспорт, энергетика и сельское хозяйство. © TURKMENISTAN.RU, 2022