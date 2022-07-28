Госучреждения Туркменистана переходят на оказание государственных услуг через Интернет

Государственные органы Туркменистана переходят на оказание гражданам электронных государственных услуг через Интернет: в стране вступил в силу закон «Об электронном правительстве». Новый закон устанавливает порядок деятельности электронного правительства и регулирует отношения, возникающие в этой сфере.

В частности, по закону электронное правительство – это система организационно-правовых мер и технических средств, направленная на обеспечение деятельности государственных органов по оказанию электронных государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам путём применения информационно-коммуникационных технологий, а также системы межведомственного электронно-информационного обмена.

Инфраструктура электронного правительства состоит из государственных баз данных, системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем и информационных баз государственных органов, официальных веб-сайтов государственных органов, Единого портала государственных услуг.

Основными задачами электронного правительства являются обеспечение эффективности, оперативности и прозрачности деятельности государственных органов, усиление их ответственности и исполнительской дисциплины, создание дополнительных механизмов обеспечения обратной связи с населением и субъектами предпринимательства.

Также в число задач электронного правительства входит формирование баз данных государственных органов, Единого портала государственных услуг и Единого государственного реестра электронных государственных услуг.

Кроме того, в обязанности электронного правительства входит внедрение в государственное управление многопрофильной системы «Одно окно» при осуществлении взаимоотношений с населением, перевод субъектов предпринимательства на использование электронного документооборота, в том числе в процессах представления статистической отчётности, таможенного оформления, выдачи лицензий, разрешений, сертификатов и т.д.

Основными принципами деятельности электронного правительства являются открытость и прозрачность деятельности государственных органов, равный доступ заявителей к электронным государственным услугам, обеспечение информационной безопасности и равноправие заявителей на электронные государственные услуги.

По закону заявитель имеет право своевременно получать электронные государственные услуги, обжаловать решения государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги, действия (бездействие) их должностных лиц в вышестоящих органах либо в суде, участвовать в оценке качества оказания электронных государственных услуг путём голосования, отправки предложений или заполнением соответствующих форм опроса и т.д. Также закон обязывает государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги, принимать меры по повышению качества их оказания с учётом результатов оценки.

В частности, госорганам предписано регулярно совершенствовать порядок оказания электронных услуг через устранение избыточных административных процедур, сокращение количества документов, предоставляемых заявителями, сокращение сроков оказания услуг.

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