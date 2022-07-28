Туркменистан призвал к развитию диалога с новыми властями Афганистана

Туркменистан призвал заинтересованные государства и международные организации к развитию диалога с новыми властями Афганистана. Об этом заявил замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев, выступая на международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», прошедшей в Ташкенте.

В работе форума приняли участие делегации стран Центральной Азии, России, США, Ирана, Пакистана, Индии, Бельгии, временного правительства Афганистана, представители ряда международных и региональных организаций, в том числе ООН, ЕС, ОИС, ШОС, а также руководители и эксперты ведущих аналитических центров.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана в своем выступлении отметил, что Ашхабад заинтересован в восстановлении Афганистана и его интеграции в мирохозяйственные связи. По мнению туркменского представителя, именно эти факторы положительно повлияют на обеспечение безопасности и стабильности как в стране, так и в регионе в целом.

Хаджиев особо отметил, что Туркменистан призывает все заинтересованные государства и международные организации к развитию диалога с новыми афганскими властями. Замглавы туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул актуальность развития сотрудничества с афганскими компаниями, продолжения реализации начатых международных экономических проектов и оказания регулярной гуманитарной помощи афганскому народу в целях предупреждения угрозы возникновения гуманитарного кризиса.

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