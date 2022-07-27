В Туркменистане вступил в силу закон «О собаководстве и кинологический деятельности»

В Туркменистане вступил в силу закон «О собаководстве и кинологической деятельности». Текст закона, подписанный президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, опубликован в печати.

В законе отмечается, что его целью является улучшение селекционно-племенной работы в собаководстве, защита чистопородности собак, входящих в национальный генофонд, развитие собаководства и кинологической деятельности путём создания правовых гарантий для увеличения и совершенствования пород собак.

Согласно закону, государственное регулирование в области собаководства и кинологической деятельности осуществляется Кабинетом министров Туркменистана, уполномоченным органом и местными органами исполнительной власти.

Закон требует обеспечения учета туркменских алабаев и других породистых собак соответственно в Государственной племенной книге и Государственном регистре породистых собак. Закон вводит понятие паспорта собаки, где указываются кличка собаки, дата рождения, пол, порода, окраска и данные о ее владельце. В паспорте собаки могут быть указаны сведения о ее племенной ценности путем указания номера учета ее в племенной книге.

Закон признает проведение собачьих боев между отдельными породами собак и с разной психикой жестоким обращением с собаками.

Для вывоза собак с территории Туркменистана следует получить разрешение уполномоченного органа. Кроме того, ограничивается экспорт собак, относящихся редко к встречающимся породам и находящимся под угрозой исчезновения, породным группам и высокоценным популяциям, разводимым в Туркменистане и внесенным в кадастр особо охраняемых пород. В особых случаях экспорт собак может быть осуществлен на основании решения Кабинета министров Туркменистана.

Закон также поощряет успешный труд в сфере собаководства и кинологической деятельности. В нем отмечается, что собаководам, дрессировщикам и другим специалистам, достигшим высоких результатов в содержании, выращивании, разведении туркменских алабаев, туркменских тазы (гончих) и других собак, могут присуждаться премии и денежные награды, размеры и количество которых определяются Кабинетом министров Туркменистана.

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