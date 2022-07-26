На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 73 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 73 сделки на 41 миллион 403 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили автобензин, дизельное топливо, сжиженный газ и прямогонный бензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, бизнесмены из Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменхимия») и гранулированную техническую серу ГК («Туркменгаз»). Коммерсанты из Казахстана также проявили интерес к закупкам гранулированной технической серы (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства коммерсанты из Турции закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму 2 миллиона 363 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), ковры ручной работы и хлопок-волокно на 80 миллионов 270 тысяч манатов.

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