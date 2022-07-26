Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО обсудила планы на будущее

В МИД Туркменистана состоялось заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, в ходе которого были обсуждены итоги работы за первое полугодие 2022 года и планы на предстоящий период.

На заседании было отмечено, что в настоящее время идет подготовка документов о включении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО ахалтекинского коневодческого искусства и традиций украшения коней. Также продолжается обсуждение многостороннего досье «Туранские пустыни умеренного пояса» при участии Туркменистана, Казахстана и Узбекистана в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Кроме того, на заседании было подчеркнуто, что активизировалась работа по включению ряда общеобразовательных средних школ страны в Ассоциацию школ ЮНЕСКО, а в вузах страны идет подготовка к открытию кафедр ЮНЕСКО. Участники заседания также уделили внимание вопросам развития сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО в области физкультуры и спорта.

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