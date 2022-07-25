В столице Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО

В Ашхабаде, в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялась церемония открытия первого в Туркменистане клуба ЮНЕСКО «Языки мира». Организаторами этого проекта выступили секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и ректорат вуза. В церемонии открытия приняли участие преподаватели и студенты института, а также представители общественных организаций и СМИ.

Основная цель клуба ЮНЕСКО – объединение людей, в первую очередь студенческой молодежи, для совместной работы в области науки, культуры и образования в целях пропаганды гуманистических принципов и идеалов ЮНЕСКО. В ходе церемонии ее участники осмотрели комнату клуба, где размещены документы ЮНЕСКО, информационные материалы, рассказывающие о деятельности этой структуры ООН и объектах историко-культурного наследия Туркменистана, включенных в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В ближайшее время планируется открытие клуба ЮНЕСКО в Институте международных отношений МИД Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2022