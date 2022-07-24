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24.07.22 08:30

В Туркменистане решено снизить скорость движения поездов из-за аномальной жары

В Туркменистане в июле и августе принято решение снизить скорость движения поездов из-за аномальной жары. Такое решение в целях безопасности приняло Агентство «Туркмендемиреллары» («Туркменские железные дороги»).

В железнодорожном ведомстве объявили о возможных задержках пассажирских составов в пути следования и объяснили, что решение об ограничении скорости движения поездов принято в связи с тем, что из-за жары в июле и августе температура стальных частей железнодорожного полотна будет чрезмерной высокой, что повышает риск их износа и деформации.

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