В Ашхабаде обсудили взаимодействие с ООН в сфере прав человека

Вопросы защиты прав человека обсудили замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев и региональный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришард Коменда, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны рассмотрели ход развития сотрудничества Туркменистана с управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, включая соблюдение конвенций по правам человека, участником которых является Ашхабад.

Особое внимание стороны уделили работе Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В этой связи была отмечена готовность страны участвовать в процессах по реализации потенциала института омбудсмена.

Представитель Туркменистана подчеркнул, что важным аспектом совместной деятельности является подготовка докладов и отчетов в договорные органы ООН. В частности, в этом году Туркменистану предстоит направить очередные доклады по реализации рекомендаций соответствующих комитетов по двум документам: конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и конвенции о правах инвалидов.

В рамках визита в Ашхабад Ришард Коменда также провел встречи в аппарате омбудсмена Туркменистана, министерстве образования, МВД и Институте государства, права и демократии Туркменистана.

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