Президент Туркменистана принял участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Киргизию с рабочим визитом для участия в четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Саммит, в котором также приняли участие главы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, прошел в городе Чолпон Ата.

Перед началом саммита в резиденции киргизского лидера состоялись переговоры президента Садыра Жапарова и президента Сердара Бердымухамедова. Стороны обсудили актуальные проблемы развития сотрудничества между странами Центрально-Азиатского региона. Также Садыр Жапаров пригласил Сердара Бердымухамедова посетить с официальным визитом Киргизию в ближайшее время. Приглашение было принято с благодарностью, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Затем состоялась консультативная встреча глав пяти государств региона. Выступая на саммите, президент Туркменистана отметил, что за год, прошедший со времени третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши, в мире произошли существенные трансформации, возникли новые реалии и вызовы, которые не обошли стороной и Центральную Азию.

«К сожалению, пока мы не можем говорить, что мир на широком Евразийском пространстве незыблем, а стабильность приобрела необратимый характер», – сказал глава Туркменистана, подчеркнув, что угрозы есть, и они проявляются в разных формах и при различных обстоятельствах.

В этой связи глава государства подтвердил твердую поддержку Туркменистаном свое­временных и решительных действий руководителей государств Центральной Азии, направленных на сохранение мира в стране, защиту жизни и безопасности граждан, обес­печение устойчивости государственных и общественных институтов.

В числе вызовов региону Сердар Бердымухамедов назвал попытки проникновения в Центральную Азию экстремистских и радикальных элементов, террористическую опасность, незаконный оборот наркотиков и другие виды противоправной деятельности.

Также президент Туркменистана отметил негативное воздействие на ситуацию в Центральной Азии последствий военно-политических конфликтов, происходящих в относительной близости от границ региона, противоправное использование информационных технологий, насаждение извне идей и установок, идущих вразрез с историческими традициями народов Центральной Азии.

«Перечисленные вызовы требуют принятия эффективных мер по созданию в регионе прочной и долгосрочной системы безопасности, нейтрализации потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперёд. Вместе мы должны сделать так, чтобы Центральная Азия оставалась зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития», – заявил глава Туркменистана.

Он отметил целесообразность активизации и усиления политико-дипломатического взаимодействия при координации внешнеполитических ведомства стран региона через механизм пятисторонних регулярных консультаций. Глава государства подчеркнул необходимость постоянного мониторинга ситуации, своевременного обмена информацией, объективного анализа событий, происходящих в мире, как основы для принятия решений.

Президент Туркменистана предложил, кроме того, поручить внешнеполитическим ведомствам государств Центральной Азии разработать дорожную карту в сфере безопасности на ближайшие два года с участием Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

По словам туркменского лидера, для эффективной защиты информационного пространства в регионе необходимо укрепить профессиональные связи между государственными информационными структурами стран региона и выработать некий «кодекс поведения» при освещении чувствительных тем. В этой связи Сердар Бердымухамедов предложил рассмот­реть идею проведения центральноазиатского медиафорума, посвященного проблемам безопасности, с участием государственных информационных агентств, электронных и печатных СМИ.

«Полагаю, что это даст хороший стимул созданию позитивного информационного фона, лучшему пониманию реальной обстановки в регионе, хода и направленности идущих здесь процессов, усилий государств и правительств по обеспечению условий для мирного и стабильного развития Центральной Азии, благополучия наших народов», – подчеркнул президент.

Затронул туркменский лидер и афганскую проблематику, отметив, что важнейшей частью сотрудничества в сфере региональной безопасности по-прежнему является совместная работа на афганском направлении. «Нам, как государствам-соседям Афганистана, имеющим с ним особые исторические связи, нужно продолжать наращивать усилия, направленные на стабилизацию ситуации в этой стране, создание условий для достижения общенационального согласия путём мирного диалога, содействие международным усилиям по борьбе с терроризмом, оказание народу Афганистана экономической и гуманитарной помощи», - сказал глава Туркменистана.

По его словам, Ашхабад приветствует запланированное на конец июля нынешнего года проведение международной конференции по Афганис­тану в Ташкенте.

В ходе выступления Сердар Бердымухамедов отметил, что центральноазиатские страны призваны подавать пример уважения, равноправия и доверия во взаимоотношениях друг с другом, а также активно продвигать эти идеи на международной арене.

Туркменский лидер сообщил, что в настоящее время Ашхабад готовит в ООН инициативы об объявлении 2023 года международным годом «Диалога как гарантии мира» и о разработке резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона мира и доверия в Центральной Азии», подчеркнув, что рассчитывает на поддержку этих предложений всеми странами региона.

Особое внимание в своем выступлении президент Туркменистана уделил вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества государств Центральной Азии.

«Краеугольным камнем данной стратегии выступают транспорт и логистика. Считаю, что усилия наших стран могут и должны быть направлены на достижение главной цели – создание мощной и современной инфраструктуры, которая обеспечила бы объединение транспортных систем Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил глава государства.

При этом он подтвердил готовность Туркменистана к совместной работе по развитию транспортного маршрута Центральная Азия – Каспий – Черное море и Центральная Азия – Персидский залив.

Напомнив, что в августе в Туркменистане планируется проведение международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, туркменский лидер выразил надежду на инициативное участие стран Центральной Азии в этом форуме, нацеленном на выработку согласованных подходов к формированию международных транспортно-логистических коридоров. В этой связи было озвучено предложение провести в рамках конференции отдельную встречу руководителей транспортных ведомств стран Центральной Азии, тема которой – увеличения грузопотоков внутри региона, а также из Центральной Азии в Китай и Европу.

«Рассчитываем на продолжение и расширение партнерства в энергетике. В нашем общем активе уже имеется реализованный крупный энергетический проект – газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай. Готовы рассмотреть вместе с партнерами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации», – подчеркнул глава Туркменистана.

Говоря о культурно-гуманитарном взаимодействии, Сердар Бердымухамедов отметил, что Центральная Азия – это одна из колыбелей мировой цивилизации, и сегодня перед странами региона стоит задача создания единого культурного пространства как системы комплексного, многопланового взаимодействия культурных сообществ государств Центральной Азии.

В завершение выступ­ления Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что сегодня в условиях крайнего обострения мировой ситуации странам региона во что бы то ни стало нужно сохранить единство и сплоченность, проявить ответственность и дальновидность.

В выступлениях других участников саммита была отмечена значимость данного форума в дальнейшем укреплении и развитии отношений между странами Центральной Азии. Особо подчеркивалась актуальность и необходимость комплексного взаимодействия путем проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления взаимных визитов в целях содействия процветанию и стабильности государств региона.

По итогам консультативной встречи глав государств Цент­ральной Азии был принят ряд документов.

В культурном центре «Ruh-Ordo» имени Чингиза Айтматова в честь лидеров стран, участвующих в четвертой консультативной встрече, от имени президента Киргизии был дан официальный обед. По завершении программы рабочего визита глава туркменского государства направился в международный аэропорт «Иссык-Куль», откуда отбыл на родину.

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