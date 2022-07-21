Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Грузии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с премьер-­министром Грузии ­Ираклием Гарибашвили, прибывшим в Ашхабад во главе делегации.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Отметив, что у Туркменистана и Грузии имеется значительный потенциал расширения контактов по разным направлениям экономической деятельности, собеседники подчеркнули целесообразность изучения возможностей увеличения номенклатуры импортно-экспортных товаров. При этом акцент был сделан на значимой роли межправительственной комиссии, работа которой нацелена на организацию наиболее эффективных форм взаимодействия.

Также на переговорах была отмечена перспективность формирования транспортно-транзитного коридора между Каспийским и Черноморским регионами с выходом на государства Европы и Ближнего Востока.

В этот же день состоялись переговоры между делегациями Туркменистана и Грузии, в ходе которых были затронуты приоритетные воп­росы взаи­модействия в различных секторах. Обозначив в числе перс­пективных векторов двустороннего сотрудничества торгово-экономическую сферу, участники встречи подчеркнули, что имеется большой потенциал для увеличения двусторонней торговли и расширения перечня взаимных поставок продукции. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, призванных придать новые стимулы развитию взаимовыгодных связей.

© TURKMENISTAN.RU, 2022