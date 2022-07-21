Президент Туркменистана принял участие в открытии центра по ремонту энергетического оборудования

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия Центра ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования, построенного в Бюзмейинском районе Ашхабада.

Строительство центра, оснащенного современной техникой и передовыми технологиями американской компании «Дженерал электрик», осуществила турецкая компания «Чалык енерджи». Поскольку туркменский энергетический сектор состоит из газовых электростанций, оснащенных газотурбинными установками «Дженерал электрик», в центре будет ремонтироваться главным образом оборудование этой компании. В результате отпадет необходимость отправлять детали турбин для ремонта за рубеж.

Президент Туркменистана, выступая на церемонии открытия, отметил, что в стране уделяется особое внимание развитию энергетической отрасли. По словам главы государства, в регионах Туркменистана в последние годы построен ряд новых современных электростанций, реализация еще нескольких крупных проектов в этой сфере продолжается в настоящее время.

После церемонии открытия предприятия глава государства осмотрел цеха и ознакомился с особенностями их работы. Также туркменский лидер оставил памятную запись в Книге почетных гостей и вручил министру энергетики Туркменистана ключи от новых служебных автомобилей, предназначенных для нового производственного объекта.

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