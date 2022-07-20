Туркменские автогонщики добились успеха на международных соревнованиях

На прошедшем недавно ралли-рейде «Шелковый путь-2022» успешно выступили туркменские гонщики, занявшие призовые места в спортивной категории «Т2» (серийные внедорожники). Это экипажи во главе с пилотами Мерданом Тойлыевым, Шамырадом Гурбановым и Максатмырадом Данатаровым.

В прошедшем ралли-рейде «Шелковый путь-2022» приняли участие 80 экипажей из 20 стран мира, в том числе четыре из Туркменистана. Напомним, что первый ралли-рейд «Шелковый путь» был проведен в 2009 году по инициативе Туркменистана. Тогда пилоты из 25 стран мира стартовали в Казани, проехали по территории Татарстана и Оренбургской области в Казахстан и финишировали в Балканском велаяте (области) Туркменистана.

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