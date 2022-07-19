На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи в цене углеводороды и пряжа

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 49 сделок на 55 миллионов 399 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Узбекистана и Афганистана закупили автобензин, авиационный и осветительный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана также приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»).

Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции, Киргизии и Армении были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, высушенные корни солодки. За манатные средства предприниматели из ОАЭ и Турции закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму свыше 13 миллионов манатов.

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