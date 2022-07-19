В Туркменистане началась международная конференция по развитию транспорта

В Ашхабаде началась двухдневная конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие», посвященная вопросам развития транспортно-транзитного сот­рудничества на Евразийском пространстве в период после пандемии.

В работе форума, организованного Агентством транспорта и коммуникаций при правительстве Туркменистана совместно с компанией «Туркмен Форум», принимают участие представители туркменских транспортных ведомств, иностранных компаний, работающих в сфере международных грузовых и пассажирских перевозок, эксперты, инвесторы, а также туркменские и иностранные журналисты.

В числе делегатов представители компаний Vitol, Meno Logistics, Boeing, Dragon Oil, Fly Dubai, Airbus, Cargo Lux, а также логистических организаций – Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Международной палаты судоходства (ICS) и Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

В ходе конференции были обсуждены состояние мирового рынка транспортных услуг, география и динамика грузопотоков, возможности повышения эффективности и конкурентоспособности всех видов транспорта, повышение эффективности транспортно-транзитного потенциала Туркменистана в условиях евразийской интеграции.

В рамках форума также состоялись третье заседание рабочего комитета Соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора между правительствами Ирана, Катара, Омана, Туркменистана и Узбекистана и первая рабочая встреча представителей Организации экономического сотрудничества по транспортным коридорам.

Участников международного транспортного форума с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В поздравительном обращении главы государств отмечается, что создание благоприятных условий для повышения надёжности международных транспортных коридоров превращает Туркменистан в важный узел транснациональных маршрутов по континентальным направлениям.

Туркменский лидер подчеркнул, что форум будет способствовать гармоничному развитию транспортных систем, включающих автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные пути в структуре транспортно-транзитных коридоров.

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