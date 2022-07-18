|18.07.22 08:36
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Туркменистан приобрел пять российских тепловозов
Агентство «Туркменские железные дороги» для увеличения объемов грузоперевозок приобрело пять магистральных грузовых тепловозов российского производства.
Эти тяговые машины разработаны специалистами Брянского машиностроительного завода (АО «Трансмашхолдинг») для эксплуатации в сложных климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Тепловозы пополнят парк локомотивов туркменской государственной компании АООТ «Железные дороги», обеспечивающей грузовые и пассажирские перевозки.
Поставка машин осуществлена в соответствии с контрактами, заключенными в октябре и в ноябре 2020 года между АООТ «Железные дороги» и российским АО «Трансмашхолдинг». Напомним, что в октябре 2021 года в Туркменистан из России поступили пассажирский тепловоз ТЭП70БС и магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ.
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