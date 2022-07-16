Завершился государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан

Во второй день государственного визита в Узбекистан президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил в Ташкенте Сенат Олий Мажлиса республики. Здесь глава государства провел переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития взаимодействие по линии законодательных органов. Было отмечено, что за последние годы совместными усилиями парламентов двух стран налажен устойчивый межпарламентский диалог, заработали механизмы профессионального общения, на регулярной основе проходит обмен делегациями. По мнению сторон, большую роль в этом играют созданные в Туркменистане и Узбекистане парламентские «группы дружбы», которые являются эффективным инструментом взаимопонимания между народами двух стран.

По окончании переговоров Танзила Нарбаева пригласила главу Туркменистана осмотреть здание сената и ознакомила высокого гостя с ключевыми аспектами деятельности верхней палаты узбекского парламента.

После посещения Сената Олий Мажлиса, президент Сердар Бердымухамедов проследовал в ташкентский Международный аэропорт имени Ислама Каримова, откуда отбыл в город Самарканд, известный своими историко-культурными достопримечательностями. В Международном аэропорту Самарканда высокого гостя встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Из воздушной гавани совместный кортеж глав государств проследовал к мемориальному комплексу первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Здесь главы двух государств возложили цветы к мавзолею Ислама Каримова, отдавая дань памяти выдающемуся государственному и политическому деятелю Узбекистана.

Затем президенты Туркменистана и Узбекистана осмотрели достопримечательности историко-культурного комплекса Самарканда – обсерваторию Улугбека, усыпальницу «Гур-Эмир», где похоронен Тамерлан, и архитектурные памятники на площадь Регистан.

Ознакомившись с памятниками истории и архитектуры, Сердар Бердымухамедов поблагодарил Шавката Мирзиеева и представителей узбекской стороны за прекрасную экскурсию.

Здесь президенты Туркменистана и Республики Узбекистан сфотографировались на память и проследовали в Центр приемов высоких гостей, где в честь высокого гостя от имени узбекской стороны был дан официальный обед. После этого главы двух государств проследовали в Международный аэропорт Самарканда, где президент Сердар Бердымухамедов, поблагодарив своего узбекского коллегу за гостеприимство, отбыл на родину.

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