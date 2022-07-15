В Ташкенте состоялись переговоры президентов Туркменистана и Узбекистана

В Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в страну с государственным визитом.

Сразу по прилету в узбекскую столицу туркменский лидер посетил парк «Янги Узбекистон», где возложил венок к монументу Независимости. Затем, после официальной церемонии встречи в Государственной резиденции «Куксарой», главы Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов правительственных делегаций двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего взаимовыгодной партнерства в торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями о планах расширения кооперации в автомобилестрое­нии, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях, а также в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Особое внимание стороны уделили взаимодействию в рамках международных организаций и межпарламентскому партнерству. В частности, президент Туркменистана отметил, что в настоящее время Ашхабад выступает в ООН с инициативами об объявлении 2023 года международным годом «Диалога как гарантии мира» и о разработке резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона мира и доверия в Цент­ральной Азии». Туркменский лидер выразил надежду на поддержку Узбекистаном этих конструктивных предложений.

Актуальной темой нынешних переговоров стала ситуация в Афганистане. Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан продолжает активное участие в деле обеспечения мира и стабильности в соседнем государстве, создания условий для экономического и социального восстановления этой страны.

Поддерживая усилия Узбекистана по формированию благоприятных международных условий для достижения этих целей, С. Бердымухамедов подчеркнул важность запланированной к проведению

26 июля международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

В ходе переговоров президент Сердар Бердымухамедов пригласил узбекского лидера посетить Туркменистан с визитом. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

По окончании переговоров состоялось подписание двусторонних документов. В частности, были подписаны рамочное соглашение по проекту проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной модернизации на предприятии «Марыазот», протокол между таможенными ведомствами двух стран об обмене информацией о перемещении товаров во взаимной торговле, технические условия информационного обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, соглашение о развитии транспортно-транзитного сотрудничества, меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, программа научно-технического сотрудничества на 2022–2024 годы между правительствами двух стран, соглашение о проведении сов­местного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов, соглашение о сотрудничестве области турима, программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух государств на 2023–2024 годы.

Под аплодисменты при­сут­­­ст­вующих президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев скрепили своими подписями совместное заявление. По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

Вечером президент Туркменистана, по сложившейся традиции, посадил дерево на Аллее почетных гостей, расположенной на территории государственной резиденции «Куксарой».

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